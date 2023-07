Journées Européennes du Patrimoine à la Collégiale d’Auffay place du Général De Gaulle Val-de-Scie, 16 septembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

>Passionnés de patrimoine, vous aimerez participer aux visites commentées de la Collégiale d’Auffay, proposées samedi 16 et dimanche 17 septembre à 16h, dans le cadre des Journées du Patrimoine par Camille Desguerrots dîplomée de l’Ecole du Louvres et Jean François Desguerrots.

La Collégiale Notre Dame d’Auffay est chargée d’histoire et a connu différentes transformations au cours des siècles. Elle est classée aux Monuments Historiques depuis 1913 et est connue pour ses Jacquemarts, ses vitraux de Max Ingrand ….

>Vous pourrez également visiter la collégiale librement, n’hésitez pas à demande le flyer « Auffay à pieds » à l’Office de Tourisme Terroir de Caux pour découvrir Auffay sa Collégiale et ses Jacquemarts.

>Profitez également d’une messe à 11h..

Samedi 2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-17 . .

place du Général De Gaulle

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



>Heritage enthusiasts will be delighted to take part in the guided tours of the Collégiale d’Auffay on Saturday 16th and Sunday 17th September at 4pm, as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days) organized by Camille Desguerrots, a graduate of the Ecole du Louvres, and Jean François Desguerrots.

The Collégiale Notre Dame d’Auffay is steeped in history and has undergone a number of transformations over the centuries. Listed as a Monument Historique since 1913, it is famous for its Jacquemarts and stained glass windows by Max Ingrand ….

>You can also visit the collegiate church on your own. Ask for the « Auffay on foot » flyer from the Terroir de Caux Tourist Office to discover Auffay, its collegiate church and its Jacquemarts.

>Enjoy a mass at 11am.

>Si es usted un apasionado del patrimonio, le interesará participar en las visitas guiadas a la Colegiata de Auffay el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre a las 16:00 h, en el marco de las Jornadas del Patrimonio organizadas por Camille Desguerrots, diplomado de la Escuela del Louvres, y Jean François Desguerrots.

La Colegiata de Notre Dame d’Auffay, cargada de historia, ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. Está catalogada como Monumento Histórico desde 1913 y es famosa por sus jacquemarts y vidrieras de Max Ingrand ….

>Solicite el folleto « Auffay a pie » en la Oficina de Turismo de Terroir de Caux para descubrir Auffay, su colegiata y sus jacquemarts.

>También se celebra una misa a las 11 h.

>Wenn Sie sich für das Kulturerbe begeistern, werden Sie gerne an den Führungen durch die Stiftskirche von Auffay teilnehmen, die am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September um 16 Uhr im Rahmen der Tage des Kulturerbes von Camille Desguerrots, einer Absolventin der Ecole du Louvres, und Jean François Desguerrots angeboten werden.

Die Stiftskirche Notre Dame d’Auffay ist geschichtsträchtig und hat im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Umbauten erlebt. Sie steht seit 1913 unter Denkmalschutz und ist bekannt für ihre Jacquemarts, ihre Glasfenster von Max Ingrand ….

>Sie können die Stiftskirche auch frei besichtigen. Zögern Sie nicht, den Flyer « Auffay à pieds » im Office de Tourisme Terroir de Caux anzufordern, um Auffay seine Stiftskirche und seine Jacquemarts zu entdecken.

>Genießen Sie auch einen Gottesdienst um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche