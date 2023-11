Marché de noël Place du Général de Gaulle Tôtes, 26 novembre 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

Préparez les fêtes de fin d’année à Tôtes lors du marché de noël !

Au programme, crêpes, buvette, artisanat, déco et plein d’idées cadeaux !.

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Place du Général de Gaulle salle des fêtes

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



Get ready for the festive season in Tôtes at the Christmas market!

Pancakes, refreshments, crafts, home decor and lots of gift ideas!

Prepárese para las fiestas navideñas en el mercado de Tôtes

En el programa: crepes, refrescos, artesanía, decoración y muchas ideas para regalar

Bereiten Sie sich auf dem Weihnachtsmarkt in Tôtes auf die Feiertage vor!

Auf dem Programm stehen Crêpes, Erfrischungsstände, Kunsthandwerk, Dekoartikel und viele Geschenkideen!

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche