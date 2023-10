Bourse autour de l’enfant Place du Général de Gaulle Tôtes, 8 octobre 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

Une bourse est organisée à Tôtes ! Vente de badge au profit du comité féminin dans le cadre d’octobre rose !.

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Place du Général de Gaulle salle des fêtes

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



A bourse is organized in Tôtes! Sale of badges to benefit the women’s committee as part of pink October!

¡Tôtes es la sede de un evento! Venta de chapas a beneficio del Comité de Mujeres en el marco del Octubre Rosa

In Tôtes wird eine Börse organisiert! Verkauf von Ansteckern zugunsten des Frauenkomitees im Rahmen des rosa Oktobers!

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche