Déambulation : le royal Paris Express Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 1 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

César Moisson-des-roches est fier de sa locomotive. Roulant vers un imaginaire à perte de vue il invente un voyage. Prenez place sur le Royale Palace Express et son unique wagon fauteuil..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



César Moisson-des-roches is proud of his locomotive. Rolling towards an imaginary world as far as the eye can see, he invents a journey. Take a seat on the Royale Palace Express and its unique armchair car.

César Moisson-des-roches está orgulloso de su locomotora. Cabalgando hacia un mundo imaginario hasta donde alcanza la vista, inventa un viaje. Tome asiento en el Royale Palace Express y en su singular vagón sillón.

César Moisson-des-roches ist stolz auf seine Lokomotive. Er fährt in eine unendliche Fantasiewelt und erfindet eine Reise. Nehmen Sie Platz im Royale Palace Express mit seinem einzigartigen Sesselwagen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte