Atelier : Carte de voeux Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 16 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Munie de caractères mobiles, d’une presse et d’encres de toutes les couleurs laissez cours à votre imagination pour réaliser de très belles cartes de vœux..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[NOEL EN OUTRE FORET] Equipped with movable type, a press and inks of every color, give free rein to your imagination to create beautiful greeting cards.

[NOEL EN OUTRE FORET] Equipado con tipos móviles, una prensa y tintas de todos los colores, deje volar su imaginación para crear hermosas tarjetas de felicitación.

[Die Weihnachtszeit im Wald] Mit beweglichen Lettern, einer Druckmaschine und bunten Tinten können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und wunderschöne Weihnachtskarten gestalten.

