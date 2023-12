Déambulation : Les lunes Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 1 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Vous serez ébahis par ces échassiers coiffés de lunes lumineuses.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



You’ll be amazed by these stilt-walkers topped with luminous moons

Te sorprenderán estos zancudos rematados con lunas luminosas

Sie werden von diesen Stelzenläufern mit leuchtenden Monden auf dem Kopf verblüfft sein

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte