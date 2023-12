Sainte Barbe Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 1 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Fête en l’honneur de la patronne des sapeurs-pompiers en France..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



Festival in honor of the patron saint of firefighters in France.

Fiesta en honor de la patrona de los bomberos franceses.

Fest zu Ehren der Schutzpatronin der Feuerwehr in Frankreich.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte