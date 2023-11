Allumage des bougies de l’Avent Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 3 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Au son de quelques notes de musique les personnages de Noël allumeront tour à tour les bougies de la couronne de l’Avent..

2023-12-03 fin : 2023-12-17 20:00:00. 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



To the sound of a few musical notes, the Christmas characters take turns lighting the candles in the Advent wreath.

Al son de unas notas musicales, los personajes navideños encenderán por turnos las velas de la corona de Adviento.

Zum Klang einiger Musiknoten zünden die Weihnachtsfiguren abwechselnd die Kerzen auf dem Adventskranz an.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte