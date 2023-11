Spectacle : Pointe de pieds Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 2 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Les danseurs de Pointe de Pieds vous entraîneront dans un univers magique et vous présenteront leur spectacle de Noël dans un décor hivernal..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[NOEL EN OUTRE FORET] The Pointe de Pieds dancers will take you into a magical world and present their Christmas show in a wintry setting.

[NOEL EN OUTRE FORET] Los bailarines de Pointe de Pieds le transportarán a un mundo mágico y le presentarán su espectáculo navideño en un ambiente invernal.

[NOEL EN OUTRE FORET] Die Tänzer von Pointe de Pieds werden Sie in eine magische Welt entführen und ihre Weihnachtsshow in einem winterlichen Dekor aufführen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte