Animation musicale par l’école de musique Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 2 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Appréciez les animations musicales proposées par l’école de musique..

2023-12-02 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy the musical entertainment offered by the music school.

Disfrute de la animación musical de la escuela de música.

Genießen Sie die musikalischen Darbietungen, die von der Musikschule angeboten werden.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte