Atelier : Décoration de mannele Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 2 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] En famille, venez participer à cet atelier qui vous permettra de doucement vous mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. La boulangerie-pâtisserie Saint Honoré vous invite à décorer de délicieuses gourmandises..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[NOEL EN OUTRE FORET] Come and join us for a family workshop that will get you gently into the holiday mood. La boulangerie-pâtisserie Saint Honoré invites you to decorate delicious treats.

[NAVIDAD EN LA HUERTA OUTRE] Venga con toda la familia a este taller que le ayudará a entrar en el espíritu festivo. La panadería y pastelería Saint Honoré le invita a decorar deliciosos dulces.

[NOEL EN OUTRE FORET] Nehmen Sie mit Ihrer Familie an diesem Workshop teil, der Sie sanft auf die Weihnachtszeit einstimmen wird. Die Bäckerei-Konditorei Saint Honoré lädt Sie dazu ein, köstliche Leckereien zu verzieren.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte