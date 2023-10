Cinéma : Le mystère de Noël Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 25 novembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Elisa se lance dans une incroyable aventure pour que tout le village redécouvre la féerie de Noël..

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



Elisa embarks on an incredible adventure to help the whole village rediscover the magic of Christmas.

Elisa se embarca en una increíble aventura para ayudar a todo el pueblo a redescubrir la magia de la Navidad.

Elisa begibt sich auf ein unglaubliches Abenteuer, damit das ganze Dorf den Weihnachtszauber wiederentdeckt.

