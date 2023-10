Ouverture du temps de l’Avent Place du Général De Gaulle Soultz-sous-Forêts, 24 novembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Soultz-sous-Forêts s’illumine pour cette journée de lancement des festivités de Noël !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

Place du Général De Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[NOEL EN OUTRE FORET] Soultz-sous-Forêts lights up to kick off the Christmas festivities!

[NAVIDAD EN EL OUTRE FORET] Soultz-sous-Forêts se ilumina para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas

[NOEL EN OUTRE FORET] Soultz-sous-Forêts erstrahlt an diesem Tag zum Auftakt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Lichterglanz!

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte