Festival des arts de la rue : Remue Ménage Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 9 juillet 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Le parvis de La Saline et la place du Général de Gaulle accueilleront un florilège d’animations. Entre musique, acrobatie, humour et poésie, préparez-vous à vivre en famille ou entre amis un évènement qui va faire du bruit !.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 18:00:00. 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



The square in front of La Saline and the Place du Général de Gaulle will be the setting for a whole host of entertainment. With music, acrobatics, humor and poetry, get ready to experience an event with family and friends that’s sure to cause a stir!

La plaza de La Saline y la Place du Général de Gaulle acogerán numerosos espectáculos. Con una mezcla de música, acrobacias, humor y poesía, prepárese para disfrutar en familia o con amigos de un evento que no dejará indiferente a nadie

Auf dem Vorplatz von La Saline und dem Place du Général de Gaulle wird eine Fülle von Veranstaltungen stattfinden. Zwischen Musik, Akrobatik, Humor und Poesie können Sie sich darauf vorbereiten, mit der Familie oder mit Freunden ein Ereignis zu erleben, das Lärm verursachen wird!

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte