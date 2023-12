Cinémobile Place du Général de Gaulle Sermaises, 25 janvier 2024, Sermaises.

Sermaises Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 16:00:00

fin : 2024-01-25

Cinémobile.

À 16h00 : Soudain seuls, thriller avec Gilles Lellouche et Mélanie Thierry

À 18h15 : Wish, film d’animation Disney

À 20h30 : Les Trois Mousquetaires : Milady, film d’aventure avec François Civil et Romain Duris

4.5 EUR.

Place du Général de Gaulle

Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-27 par OT GRAND PITHIVERAIS