Marché de producteurs Place du Général de Gaulle Saint-Julien-en-Genevois, 25 juillet 2023, Saint-Julien-en-Genevois.

Saint-Julien-en-Genevois,Haute-Savoie

Le Marché de producteurs rassemble des artisans commerçants et valorise les initiatives locales..

2023-07-25 16:00:00 fin : 2023-07-25 20:00:00. .

Place du Général de Gaulle

Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Farmers’ Market brings together local artisans and merchants to promote local initiatives.

El Mercado Agrícola reúne a los comerciantes locales y promueve las iniciativas locales.

Der Bauernmarkt bringt Handwerker und Händler zusammen und wertet lokale Initiativen auf.

Mise à jour le 2023-07-21 par Mairie de Saint-Julien en Genevois