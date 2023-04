Vide Grenier des Quilles à St Geniez Place du Général de Gaulle, 10 avril 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

L’association des Quilles organise son traditionnel vide-grenier de Pâques, toute la journée sur la Place du Général de Gaulle. Venez flâner et dénichez l’objet rare!.

2023-04-10 à ; fin : 2023-04-10 . 3 EUR.

Place du Général de Gaulle

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The Bowling Association organizes its traditional Easter garage sale, all day long on the Place du Général de Gaulle. Come to stroll and find the rare object!

La Asociación de Bolos organiza su tradicional venta de garaje de Pascua, durante todo el día en la plaza del General de Gaulle. ¡Venga a pasear y a encontrar ese objeto raro!

Der Kegelverein organisiert seinen traditionellen Osterflohmarkt den ganzen Tag über auf dem Place du Général de Gaulle. Kommen Sie zum Bummeln und finden Sie das eine oder andere seltene Objekt!

