MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL Place du Général De Gaulle Saint-Dié-des-Vosges, 1 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Le marché de Noël vous accueille face à la cathédrale avec 24 chalets d’artisans locaux, dont 16 nouveaux.

Vins et jus de pommes chauds, crêpes, gaufres et autres sablés, bières artisanales, champagne, vins d’Alsace, confitures, miel, pain d’épices, confiseries, chocolats, tartes flambées, tisanes, objets décoratifs en céramique, en bois, fer, macramé ou en vitrail, décorations de Noël, luminaires, tableaux en galets, bougies parfumées, tabliers, sapins de Noël en tissu, couteaux artisanaux, bijoux, cartes postales, savons… les produits proposés sur le marché de Noël déodatien sont divers et variés, mais ont comme point commun d’être tous issus de l’artisanat.

Le Père Noël sera présent, évidemment. Et pour ceux qui voudraient lui adresser leur liste de cadeaux, sa boîte aux lettres sera opérationnelle près de sa maison, sur la place, du 1er au 20 décembre. Le tout sans oublier les différentes animations qui rythmeront chaque journée, avec au programme des spectacles, des ateliers, des concerts… le programme complet est disponible sur www.saint-die.eu.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 14:00:00 fin : 2023-12-17 19:30:00. 0 EUR.

Place du Général De Gaulle

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The Christmas market welcomes you opposite the cathedral, with 24 chalets featuring local artisans, including 16 new ones.

Warm wines and apple juice, crêpes, waffles and shortbread, craft beers, champagne, Alsace wines, jams, honey, gingerbread, confectionery, chocolates, tarts flambées, herbal teas, decorative objects in ceramics, wood, iron, macramé or stained glass, Christmas decorations, lights, pebble paintings, scented candles, aprons, fabric Christmas trees, craft knives, jewelry, postcards, soaps? the products on offer at the Deodas Christmas market are diverse and varied, but what they have in common is that they are all handcrafted.

Santa Claus will be present, of course. And for those who would like to send him their list of presents, his letterbox will be operational near his house, on the square, from December 1 to 20. And let’s not forget the various events that will punctuate each day, with shows, workshops, concerts? the full program is available at www.saint-die.eu.

El mercado de Navidad le da la bienvenida frente a la catedral, con 24 chalés de artesanos locales, 16 de ellos nuevos.

Vinos calientes y zumos de manzana, crepes, gofres y galletas, cervezas artesanales, champán, vinos de Alsacia, mermeladas, miel, pan de especias, dulces, chocolates, tartas flambeadas, infusiones, objetos decorativos de cerámica, madera, hierro, macramé o vidrieras, adornos navideños, luces, pinturas de guijarros, velas perfumadas, delantales, árboles de Navidad de tela, cuchillos artesanales, joyas, postales, jabones.. los productos que se ofrecen en el mercado navideño de Deodas son diversos y variados, pero todos tienen algo en común: están hechos a mano.

Papá Noel estará presente, por supuesto. Y para los que quieran enviarle su lista de regalos, su buzón estará operativo cerca de su casa, en la plaza, del 1 al 20 de diciembre. Y no hay que olvidar las diversas actividades que tendrán lugar a lo largo del día, como espectáculos, talleres, conciertos… el programa completo está disponible en www.saint-die.eu.

Der Weihnachtsmarkt empfängt Sie gegenüber der Kathedrale mit 24 Hütten lokaler Handwerker, darunter 16 neue.

Heiße Weine und Apfelsaft, Crêpes, Waffeln und anderes Spritzgebäck, handwerklich gebrautes Bier, Champagner, elsässische Weine, Konfitüren, Honig, Lebkuchen, Süßwaren, Schokolade, Flammkuchen, Kräutertees, dekorative Gegenstände aus Keramik, Holz, Eisen, Makramee oder Glasmalerei, Weihnachtsdekorationen, Leuchten, Bilder aus Kieselsteinen, Duftkerzen, Schürzen, Weihnachtsbäume aus Stoff, handgefertigte Messer, Schmuck, Postkarten, Seifen? die auf dem Weihnachtsmarkt in Déodatien angebotenen Produkte sind vielfältig und unterschiedlich, haben aber eines gemeinsam: Sie stammen alle aus dem Kunsthandwerk.

Natürlich ist auch der Weihnachtsmann anwesend. Und für diejenigen, die ihm ihre Geschenkeliste schicken möchten, wird sein Briefkasten vom 1. bis 20. Dezember in der Nähe seines Hauses auf dem Platz aufgestellt. Und das alles, ohne die verschiedenen Animationen zu vergessen, die jeden Tag den Rhythmus bestimmen werden, mit Aufführungen, Workshops, Konzerten usw. Das vollständige Programm finden Sie unter www.saint-die.eu.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES