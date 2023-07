REPAS CONCERT DE L’ÉTÉ Place du Général de Gaulle Saint-Dié-des-Vosges, 30 juin 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Organisé par l’UDAC, Union Déodatienne des Artisans et Commerçants. Repas et Boissons payants.. Tout public

Vendredi 2023-06-30 18:00:00 fin : 2023-06-30 23:59:00. 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Organized by UDAC, Union Déodatienne des Artisans et Commerçants. Meals and drinks at an additional cost.

Organizado por UDAC, Union Déodatienne des Artisans et Commerçants. Comidas y bebidas con coste adicional.

Organisiert von der UDAC, Union Déodatienne des Artisans et Commerçants. Kostenpflichtige Mahlzeiten und Getränke.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES