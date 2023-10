Rouen au pas des chevaux Place du Général de Gaulle Rouen, 31 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Visite commentée en calèche des rues de Rouen. Au rythme de leurs sabots, les chevaux vous emmènent découvrir une partie du patrimoine de « la ville aux cent clochers ».

La balade vous emmènera de Saint-Ouen à Saint-Maclou en passant par la rue Eau de Robec.

Explications patrimoniales et historiques sur les différents monuments qui se trouvent sur le trajet : abbatiale Saint-Ouen, jardins de l’abbatiale, hôtel de ville, les maisons à colombages de la rue des faux, le marché de la place Saint-Marc, église Saint-Maclou, les antiquaires de la rue Damiette et les teinturiers de la rue Eau de Robec

La calèche couverte vous protègera des intempéries tout en vous laissant le loisir d’admirer le paysage et en prenant un peu de hauteur.

Gamin et Gibus, les cobs normands aussi gentils que puissants, donneront le rythme d’une visite qui sort de l’ordinaire.

Durée de la balade : 30 minutes.

2023-10-31 11:00:00 fin : 2023-10-31 16:40:00. .

Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of the streets of Rouen in a horse-drawn carriage. To the rhythm of their hooves, the horses take you on a tour of the heritage of « the city of a hundred steeples ».

The ride will take you from Saint-Ouen to Saint-Maclou, via rue Eau de Robec.

Heritage and historical explanations of the various monuments along the way: Saint-Ouen abbey church, abbey church gardens, town hall, the half-timbered houses on rue des faux, the market on place Saint-Marc, Saint-Maclou church, the antique shops on rue Damiette and the dyers on rue Eau de Robec

The covered horse-drawn carriage will protect you from the elements, while giving you the chance to admire the scenery from above.

Gamin and Gibus, Normandy?s gentle but powerful cobs, will set the pace for an out-of-the-ordinary visit.

Length of tour: 30 minutes

Visita guiada por las calles de Ruán en coche de caballos. Al ritmo de sus cascos, los caballos le llevarán a recorrer el patrimonio de « la ciudad de los cien campanarios ».

El paseo le llevará de Saint-Ouen a Saint-Maclou pasando por la calle Eau de Robec.

Patrimonio y explicaciones históricas de los distintos monumentos a lo largo del recorrido: la iglesia abacial de Saint-Ouen, los jardines de la iglesia abacial, el ayuntamiento, las casas con entramado de madera de la rue des faux, el mercado de la place Saint-Marc, la iglesia de Saint-Maclou, los anticuarios de la rue Damiette y los tintoreros de la rue Eau de Robec

El coche de caballos cubierto le protegerá de las inclemencias del tiempo y le permitirá admirar el paisaje desde lo alto.

Gamin y Gibus, las mansas pero poderosas mazorcas de Normandía, marcarán el ritmo de una visita insólita.

Duración de la visita: 30 minutos

Kommentierte Kutschfahrt durch die Straßen von Rouen. Im Rhythmus ihrer Hufe bringen die Pferde Sie dazu, einen Teil des Kulturerbes der « Stadt der hundert Kirchtürme » zu entdecken.

Die Fahrt führt Sie von Saint-Ouen über die Rue Eau de Robec bis nach Saint-Maclou.

Erklärungen zum Kulturerbe und zur Geschichte der verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die sich auf der Strecke befinden: Abteikirche Saint-Ouen, Abteigärten, Rathaus, Fachwerkhäuser in der Rue des Sensen, Markt auf dem Place Saint-Marc, Kirche Saint-Maclou, Antiquitätenhändler in der Rue Damiette und Färbereien in der Rue Eau de Robec

Die überdachte Kutsche schützt Sie vor schlechtem Wetter und lässt Ihnen die Muße, die Landschaft zu bewundern und ein wenig Höhe zu gewinnen.

Gamin und Gibus, die freundlichen und kräftigen normannischen Cobs, geben den Rhythmus für eine ungewöhnliche Tour vor.

Dauer des Spaziergangs: 30 Minuten

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche