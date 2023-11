Concert de Noël de l’Harmonie Fanfare de Rothau Place du Général De Gaulle Rothau, 16 décembre 2023, Rothau.

Rothau,Bas-Rhin

La fanfare de Rothau donnera son traditionnel concert de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Place du Général De Gaulle

Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est



The Rothau brass band will give its traditional Christmas concert.

La banda de música de Rothau ofrecerá su tradicional concierto de Navidad.

Die Blaskapelle von Rothau wird ihr traditionelles Weihnachtskonzert geben.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche