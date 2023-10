Visite de Ribeauvillé et de Hunawihr par le vignoble en petit train touristique Place du Général de Gaulle Ribeauvillé, 1 octobre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Visites commentées en petit train de la ville médiévale de Ribeauvillé et du village de Hunawihr par le vignoble. Durée : 50 minutes environ.

2023-10-01 fin : 2023-10-30 16:00:00. EUR.

Place du Général de Gaulle

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Guided tours of the medieval town of Ribeauvillé and the village of Hunawihr through the vineyards. Duration: 50 minutes approximately

Visitas guiadas a la ciudad medieval de Ribeauvillé y al pueblo de Hunawihr a través de los viñedos. Duración: unos 50 minutos

Kommentierte Besichtigungen mit dem kleinen Zug der mittelalterlichen Stadt Ribeauvillé und des Dorfes Hunawihr durch die Weinberge. Dauer: ca. 50 Minuten

