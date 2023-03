Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Place du Général de Gaulle Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Plouarzel

Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Place du Général de Gaulle, 2 avril 2023, Plouarzel . Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Mairie Place du Général de Gaulle Plouarzel Finistère Place du Général de Gaulle Mairie

2023-04-02 – 2023-04-30

Place du Général de Gaulle Mairie

Plouarzel

Finistère . 28ème Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives à la mairie de Plouarzel. L’invitée d’honneur cette année est Anne Smith, peintre officielle de la Marine. Venez découvrir les œuvres de la trentaine d’artistes professionnels et amateurs pendant les heures d’ouverture de la mairie et le dimanche après-midi de 14h à 17h30. plouarzel.animation@plouarzel.bzh +33 2 98 89 60 07 https://www.plouarzel.fr/salon-iroise.html Place du Général de Gaulle Mairie Plouarzel

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouarzel Autres Lieu Plouarzel Adresse Plouarzel Finistère Place du Général de Gaulle Mairie Ville Plouarzel Departement Finistère Tarif Lieu Ville Place du Général de Gaulle Mairie Plouarzel

Plouarzel Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouarzel /

Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Place du Général de Gaulle 2023-04-02 was last modified: by Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Place du Général de Gaulle Plouarzel 2 avril 2023 finistère Mairie Place du Général de Gaulle Plouarzel Finistère Place du Général de Gaulle Plouarzel

Plouarzel Finistère