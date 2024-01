Théâtre En voiture, Hormone! Place du Général de Gaulle Pineuilh, vendredi 9 février 2024.

Pineuilh Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

EN VOITURE, HORMONE !

Comédie de Guillaume Douat

Les années se succèdent et c’est toujours la même chose… Alors qu’ils doivent se rendre au gala des anciens élèves de son école, Marc déguste tranquillement un verre de vin, pendant qu’Alice est une fois encore, en retard ! La soirée s’annonce ennuyeuse mais elle est pourtant à l’origine de leur passion il y a 20 ans… Oui mais voilà, Alice va devenir grand-mère. Un évènement qui la perturbe d’autant plus que c’est prévu pour le lendemain. Et ce n’est pas tout, car Alice va tout au long de la soirée, être victime de curieux symptômes… Des symptômes que Marc va vite identifier comme ceux d’une ménopause précoce. Dans «En voiture, hormone ! » vous allez vivre de grands moments de complicité́, de disputes, de retrouvailles et même des instants d’émotions ! …

Spectacle tout public, à partir de 7 ans.

EUR.

Place du Général de Gaulle Salle des fêtes Robert Teyssandier

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT du Pays Foyen