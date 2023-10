Soirée cochonnaille par le Comité des Fêtes de Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh, 4 novembre 2023, Pineuilh.

Pineuilh,Gironde

Le Comité des fêtes de Pineuilh vous propose une soirée cochonnaille.

Au menu, il vous sera proposé : Apéritif, jimboura, boudin (froid ou chaud), fricassée, salade, fromage, dessert, café.

Il convient de prévoir les couverts.

L’animation sera assurée par Julien CHAUMEL, Evènementiel.

Réservation obligatoire à la Mairie de Pineuilh avant le 31 Octobre..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Committee of the festivals of Pineuilh proposes you an evening cochonnaille.

On the menu, you will be offered : Aperitif, jimboura, black pudding (cold or hot), fricassee, salad, cheese, dessert, coffee.

It is advisable to foresee the forks and spoons.

The animation will be assured by Julien CHAUMEL, Event Manager.

Reservations are required at the Town Hall of Pineuilh before October 31st.

El Comité de las Fiestas de Pineuilh organiza una velada de cochinilla.

En el menú, se le ofrecerá: Aperitivo, jimboura, morcilla (fría o caliente), fricasé, ensalada, queso, postre, café.

Por favor, traiga sus propios cubiertos.

La animación correrá a cargo de Julien CHAUMEL, director del evento.

Es necesario reservar en la Mairie de Pineuilh antes del 31 de octubre.

Das Festkomitee von Pineuilh lädt Sie zu einem Cochonnaille-Abend ein.

Auf der Speisekarte werden Ihnen angeboten: Aperitif, Jimboura, Blutwurst (kalt oder warm), Frikassee, Salat, Käse, Dessert, Kaffee.

Es empfiehlt sich, Besteck mitzubringen.

Die Animation wird von Julien CHAUMEL, Evènementiel, übernommen.

Reservierungen sind bis zum 31. Oktober im Rathaus von Pineuilh erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Pays Foyen