Octobre rose à Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh, 6 octobre 2023, Pineuilh.

Pineuilh,Gironde

Octobre rose à Pineuilh.

Vendredi 06 Octobre, concert à l’église de Pineuilh à 20h30.

Samedi 07 et dimanche 08 Octobre, le 1er salon de la santé et du mieux-être par le Chant des Sources de 9h30 à 18h30 à la salle des fêtes de Pineuilh.

Le sport-santé, un allié contre le cancer.

Nombreux exposants, ateliers.

Entrée gratuite.

Solution Riposte représentée par sa Présidente : Docteur Dominique HORNUS DRAGNE.

Pineuilh Accueil vous propose le samedi 07 Octobre des randonnées au départ de la halle de l’école (À 14h pour 9km et à 14h30 pour 5km).

Pays Foyen Escrime : Démonstration escrime pour retour à l’activité physique suite au concert du sein.

Restauration sur place..

Place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pink October in Pineuilh.

Friday October 06, concert at Pineuilh church at 8:30pm.

Saturday 07 and Sunday 08 October, the 1st health and wellness fair by Chant des Sources from 9:30 am to 6:30 pm at the Pineuilh village hall.

Sport and health, an ally against cancer.

Numerous exhibitors, workshops.

Free admission.

Solution Riposte represented by its President : Docteur Dominique HORNUS DRAGNE.

On Saturday October 07, Pineuilh Accueil will be offering hikes departing from the school hall (at 2pm for 9km and at 2:30pm for 5km).

Pays Foyen Escrime: Demonstration of fencing to encourage return to physical activity after breast cancer.

Catering on site.

Octubre rosa en Pineuilh.

Viernes 06 de octubre, concierto en la iglesia de Pineuilh a las 20.30 h.

Sábado 07 y domingo 08 de octubre, 1ª feria de la salud y el bienestar organizada por Chant des Sources de 9.30 a 18.30 h en el ayuntamiento de Pineuilh.

Deporte y salud, un aliado en la lucha contra el cáncer.

Numerosos expositores, talleres.

Entrada gratuita.

Solution Riposte representada por su Presidente : Doctor Dominique HORNUS DRAGNE.

El sábado 07 de octubre, Pineuilh Accueil organiza marchas con salida desde el vestíbulo de la escuela (a las 14 h para 9 km y a las 14.30 h para 5 km).

Pays Foyen Escrime: Demostración de esgrima para ayudar a las personas a retomar la actividad física tras un cáncer de mama.

Catering in situ.

Rosa Oktober in Pineuilh.

Freitag, 06. Oktober, Konzert in der Kirche von Pineuilh um 20:30 Uhr.

Samstag, 07. und Sonntag, 08. Oktober, 1. Messe für Gesundheit und Wohlbefinden von Le Chant des Sources von 9:30 bis 18:30 Uhr in der Festhalle von Pineuilh.

Gesundheitssport, ein Verbündeter im Kampf gegen Krebs.

Zahlreiche Aussteller, Workshops.

Der Eintritt ist frei.

Solution Riposte vertreten durch seine Präsidentin : Dr. Dominique HORNUS DRAGNE.

Pineuilh Accueil bietet Ihnen am Samstag, den 07. Oktober Wanderungen ab der Schulhalle an (um 14 Uhr für 9 km und um 14.30 Uhr für 5 km).

Pays Foyen Escrime: Fechtvorführung zur Rückkehr zu körperlicher Aktivität nach einem Brustkrebskonzert.

Verpflegung vor Ort.

