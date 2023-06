Soirée karaoké Place du Général de Gaulle Pineuilh, 23 juin 2023, Pineuilh.

Pineuilh,Gironde

La Mairie de Pineuilh fête l’arrivée de l’été en Musique!

Les Pineuilhais sont en voix!

Buvette et restauration (3 foodtrucks).

Salle des fêtes dès 19h30!.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pineuilh Town Hall celebrates the arrival of summer with music!

The people of Pineuilh are in full voice!

Refreshments and food (3 foodtrucks).

Salle des fêtes from 7:30pm!

¡El Ayuntamiento de Pineuilh celebra la llegada del verano con música!

El pueblo de Pineuilh está de fiesta

Refrescos y comida (3 foodtrucks).

Sala de fiestas a partir de las 19.30 h

Das Rathaus von Pineuilh feiert die Ankunft des Sommers mit Musik!

Die Pineuilhais sind stimmgewaltig!

Getränke und Speisen (3 Foodtrucks).

Festsaal ab 19.30 Uhr!

Mise à jour le 2023-05-31 par OT du Pays Foyen