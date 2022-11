Pérenchies : Marché de Noël Place du Général de Gaulle, Pérenchies Pérenchies Catégories d’évènement: Nord

Pérenchies : Marché de Noël Place du Général de Gaulle, Pérenchies, 2 décembre 2022, Pérenchies. Pérenchies : Marché de Noël 2 – 4 décembre Place du Général de Gaulle, Pérenchies Du vendredi 02 au dimanche 04 décembre place du Général de Gaulle à Pérenchies. Place du Général de Gaulle, Pérenchies Place du Général de Gaulle, Pérenchies Pérenchies 59840 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:emeline.delforge@ville-perenchies.fr »}] Vendredi 2 décembre de 17h à 20h,

Samedi 3 décembre de 9h à 20h,

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h. Place du Général de Gaulle 12 chalets, stand Téléthon, présence d’un manège et vente de croustillons. Possibilité de déposer les lettres pour le Père Noël. Samedi 3 décembre 15h : promenades en calèche avec Saint-Nicolas

15h30 : prestation de l’association Inci’dance

16h : atelier créatif – enfants sous la responsabilité des parents – Sur inscription : emeline.delforge@ville-perenchies.fr

18h30 : concert de Noël organisé par l’Orchestre d’Harmonie Agache avec la participation des élèves de l’Espace musical – Eglise Saint-Léger Dimanche 4 décembre 10h : prestation de l’association Inci’dance

15h : présence d’un des rennes du Père Noël accompagné de deux lapons

16h : descente du Père Noël de l’église

17h : audition de la chorale Saint-Léger Les exposants Atelier Patatrac : bijoux, miroirs, couture Centre Social CAL Docteur Nuyts : bretzels, sablés, cookies, confiseries, savons H20 at home : produits nettoyage responsable Rök comptoir iodé : produits de la mer Association OSE : tricots, compositions florales Pierre de lune : bijoux, tarots, sauge, encens Mielibelle : produits de la ruche Primo Laser : décorations en bois Chorale Saint Léger : vin chaud, chocolat chaud, café, crêpes Orchestre d’Harmonie Agache : bière du 150ème anniversaire, bonbons Secours Populaire : gaufres, gâteaux, objets de Noël Sabrina bijoux créations : bijoux Mykiki : vêtements

