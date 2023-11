Les marches en Avent Place du Général de Gaulle Nérac, 1 décembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Rendez-vous le 1er décembre 2023 à Nérac pour lancer les fêtes de Noël :

– Rando en nocturne à NÉRAC sous les illuminations de Noël en partenariat avec Albret Randonnées !

– Animations et nocturnes chez vos commerçants : inauguration du Noël en Or

– Duo de pyrotechnie à 19h, place de la Mairie

Bières de Noël, vin chaud, tapas proposés à la restauration et vente sur place..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Place du Général de Gaulle

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Join us in Nérac on December 1, 2023 to kick off the Christmas festivities:

– Night-time hiking in NÉRAC under the Christmas lights, in partnership with Albret Randonnées!

– Entertainment and nocturnes at your local shops: inauguration of Noël en Or (Golden Christmas)

– Pyrotechnic duet at 7pm, Place de la Mairie

Christmas beers, mulled wine and tapas available for purchase on site.

Únase a nosotros el 1 de diciembre de 2023 en Nérac para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas:

– Un paseo nocturno por NÉRAC bajo las luces de Navidad, en colaboración con Albret Randonnées

– Inauguración de la Navidad Dorada

– Dúo pirotécnico a las 19:00 h, plaza de la Mairie

Cervezas navideñas, vino caliente y tapas disponibles para comer y comprar in situ.

Wir treffen uns am 1. Dezember 2023 in Nérac, um die Weihnachtsfeiertage einzuläuten :

– Nachtwanderung in NÉRAC unter der Weihnachtsbeleuchtung in Partnerschaft mit Albret Randonnées!

– Animationen und Abendveranstaltungen bei Ihren Händlern: Einweihung der Goldenen Weihnacht

– Pyrotechnisches Duo um 19 Uhr, Place de la Mairie!

Weihnachtsbier, Glühwein, Tapas, die im Restaurant angeboten und vor Ort verkauft werden.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de l’Albret