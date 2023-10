Défi sportif pour l’Octobre Rose Place du Général de Gaulle Nérac, 28 octobre 2023, Nérac.

Le samedi 8 octobre, le CCAS de la ville de Nérac en partenariat avec Albret Randonnées, proposent un Défi Sportif Octobre Rose avec deux parcours de randonnées, 4 et 8 km, et un parcours de 8 km de marche nordique. Rendez-vous à 9h sur la place de la mairie, un départ à 9h30 (8 km) et un départ à 10h15 (4 km). Les bénéfices sont reversés à Action Cancer 47..

Place du Général de Gaulle

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday, October 8, Nérac’s CCAS, in partnership with Albret Randonnées, is offering a Pink October Sports Challenge with two hiking trails, 4 and 8 km, and an 8 km Nordic walking trail. Meet at 9 a.m. on the town hall square, with a 9:30 a.m. start (8 km) and a 10:15 a.m. start (4 km). Profits go to Action Cancer 47.

El sábado 8 de octubre, la CCAS de Nérac, en colaboración con Albret Randonnées, propone un Desafío Deportivo Octubre Rosa con dos recorridos a pie, de 4 y 8 km, y un recorrido de marcha nórdica de 8 km. La cita es a las 9.00 h en la plaza del ayuntamiento, con salida a las 9.30 h (8 km) y a las 10.15 h (4 km). Todos los beneficios se destinarán a Action Cancer 47.

Am Samstag, den 8. Oktober, bietet das CCAS der Stadt Nérac in Zusammenarbeit mit Albret Randonnées eine sportliche Herausforderung zum Rosa Oktober mit zwei Wanderstrecken, 4 und 8 km, und einer 8 km langen Nordic-Walking-Strecke. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Rathausplatz, ein Start um 9:30 Uhr (8 km) und ein Start um 10:15 Uhr (4 km). Die Einnahmen werden an Action Cancer 47 gespendet.

