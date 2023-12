Festivités de Noël – Manèges pour enfants Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 3 décembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Durant les vacances scolaires de Noël, des manèges pour enfants sont installés place du Général de Gaulle.

Organisé par la ville de Mortagne-au-Perche..

Vendredi 2023-12-22 fin : 2024-01-06 . .

Place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



During the school Christmas vacations, children’s rides are set up on the Place du Général de Gaulle.

Organized by the town of Mortagne-au-Perche.

Durante las vacaciones escolares de Navidad, se instalan atracciones infantiles en la plaza del General de Gaulle.

Organizadas por la ciudad de Mortagne-au-Perche.

Während der Weihnachtsschulferien werden auf dem Place du Général de Gaulle Karussells für Kinder aufgebaut.

Organisiert von der Stadt Mortagne-au-Perche.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE