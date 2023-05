La Belle Saison – Retour vers le futur – Cinéma en plein air Place du Général de Gaulle, 1 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Retour vers le futur

Film de Robert Zemeckis (1985, VF)

1ère partie – Orchestre de l’école de musique de Mortagne et une invitée très spéciale…

En 1985, Marty, un adolescent comme les autres, mène une existence qu’il juge morne et ennuyeuse. Heureusement, il est épris de la jolie Jennifer et entretient une profonde amitié avec

Doc, un savant fou qui prétend avoir inventé une machine à explorer le temps. Un jour, Doc invite Marty à l’essayer. Mais ils sont surpris par des terroristes. Doc est abattu tandis que Marty met

l’engin en marche et se retrouve en 1955.

Œuvre majeure de la culture populaire, Retour vers le futur s’est imposé comme un film culte.

Quarante ans après sa sortie, Retour vers le futur est clairement une œuvre intemporelle.

Des personnages attachants et indémodables, de l’humour, du suspense et un scénario en béton armé, que demander de plus ? C’est le film à partager entre amis, en famille ! Veritable popcorn

movie !

Mise en place technique de la projection : Cinéma Le Lux – Caen.

Organisation Cinéma Etoile en association avec la Ville de Mortagne au Perche

Film d’1h36, à partir de 8 ans.

En cas le pluie, la projection sera annulée..

2023-07-01 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Back to the Future

Film by Robert Zemeckis (1985, VF)

1st part – Mortagne Music School Orchestra and a very special guest…

In 1985, Marty, a teenager like any other, leads a life that he considers dull and boring. Fortunately, he is in love with the pretty Jennifer and has a deep friendship with Doc, a mad scientist who claims to be a

Doc, a mad scientist who claims to have invented a time machine. One day, Doc invites Marty to try it out. But they are surprised by terrorists. Doc is shot while Marty sets the machine in motion

the machine and finds himself in 1955.

a major work of popular culture, Back to the Future has established itself as a cult film.

Forty years after its release, Back to the Future is clearly a timeless work.

Endearing and timeless characters, humor, suspense and an ironclad script, what more could you want? It is the film to share with friends and family! A real popcorn

movie !

Technical set up of the projection : Cinéma Le Lux – Caen.

Organized by Cinéma Etoile in association with the City of Mortagne au Perche

Film of 1h36, from 8 years old.

In case of rain, the projection will be cancelled.

Regreso al futuro

Película de Robert Zemeckis (1985, VF)

parte 1 – Orquesta de la Escuela de Música de Mortagne y un invitado muy especial…

En 1985, Marty, un adolescente como cualquier otro, lleva una vida que considera sosa y aburrida. Afortunadamente, está enamorado de la guapa Jennifer y mantiene una profunda amistad con Doc, un científico loco que dice ser un buen amigo

Doc, un científico loco que afirma haber inventado una máquina del tiempo. Un día, Doc invita a Marty a probarla. Pero son sorprendidos por unos terroristas. Doc es disparado y asesinado mientras Marty pone la máquina en marcha

la máquina y se encuentra de vuelta en 1955.

obra cumbre de la cultura popular, Regreso al futuro se ha consolidado como una película de culto.

Cuarenta años después de su estreno, Regreso al futuro es claramente una obra atemporal.

Personajes entrañables y atemporales, humor, suspense y un guión férreo, ¿qué más se puede pedir? ¡Esta es la película para compartir con amigos y familiares! Una auténtica

palomitera

Montaje técnico de la proyección: Cinéma Le Lux – Caen.

Organizado por Cinéma Etoile en asociación con la Ciudad de Mortagne au Perche

Película de 1h36, a partir de 8 años.

En caso de lluvia, la proyección se cancelará.

Zurück in die Zukunft

Film von Robert Zemeckis (1985, VF)

teil 1 – Orchester der Musikschule von Mortagne und ein ganz besonderer Gast…

Im Jahr 1985 führt Marty, ein Teenager wie jeder andere, ein seiner Meinung nach tristes und langweiliges Leben. Glücklicherweise ist er in die hübsche Jennifer verliebt und pflegt eine tiefe Freundschaft mit

Doc, einem verrückten Wissenschaftler, der behauptet, eine Zeitmaschine erfunden zu haben. Eines Tages lädt Doc Marty dazu ein, sie auszuprobieren. Doch sie werden von Terroristen überrascht. Doc wird erschossen, während Marty die

die Maschine in Gang setzt und sich im Jahr 1955 wiederfindet.

zurück in die Zukunft ist ein Hauptwerk der Populärkultur und hat sich als Kultfilm etabliert.

Vierzig Jahre nach seiner Veröffentlichung ist Zurück in die Zukunft eindeutig ein zeitloses Werk.

Liebenswerte und zeitlose Charaktere, Humor, Spannung und ein Drehbuch aus Stahlbeton – was will man mehr? Dies ist der Film, den man mit Freunden und Familie teilen sollte! Echtes Popcorn

movie!

Technische Umsetzung der Vorführung: Cinéma Le Lux – Caen.

Organisation Cinéma Etoile in Verbindung mit der Stadt Mortagne au Perche

Film von 1 Std. 36 Min., ab 8 Jahren.

Bei Regen wird die Vorführung abgesagt.

