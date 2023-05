La Belle Saison – 4 Fois Rien – Art de rue – Humour Place du Général de Gaulle, 30 juin 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

4 Fois Rien

Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

Quatre fois rien ce n’est pas grand chose mais c’est déjà ça.

Un rien de facétie multiplié par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi ? Des pitreries pardi !

Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais

toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien !

Vous aviez découvert cette compagnie en 2021 avec son spectacle « Ouh la la » reçu à la Chapelle Montligeon. Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer sa création 2022.

De et par : Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour, Philippe Jouan. Régie : Frank Matrullo

Production : Asso Du Goudron et des Plumes, Cie Joe Sature / Bande-son : Fabrice Bisson / Costumes : Anne Dussutour / Accessoires : Pierre-André

Goursolas / Construction : Christian Michelle / Intervention chorégraphique : Marion Michelle / Photo Virginie Meigné

Aide à la création : DRAC Normandie, Région Normandie, Ville de Caen, Conseil général du Calvados

Résidences avec co-production : Archipel, Granville / Eclat(s) de rue, Caen / Atelier 231 CNAREP, Sotteville-lès-Rouen / La HalleôGrain, Bayeux / Le

Sablier, Dives-Ifs / Epic, Bagnoles-de-l’Orne Tourisme / Théâtre Carosserie Mesnier, St Amand-Montrond / La Vache qui rue, Moirans-en-montagne

Résidence : Musique En Plaine, école de musique Caen-la-mer

Spectacle d’1h, à partir de 8 ans.

En cas de pluie, le spectacle aura lieu au Carré du Perche – 23, rue Ferdinand de Boyères.

2023-06-30 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



4 Times Nothing

Joe Sature and his Happy Bones

Four times nothing is not much, but it is something.

A nothing of facetiousness multiplied by four fantasists, that inevitably gives something, but what? Antics, of course!

The Joe Sature bend over backwards to provoke laughter, about everything, about nothing, but always in the service of

but always at the service of the great nonsense, and it is not nothing!

You discovered this company in 2021 with its show « Ouh la la » received at the Chapelle Montligeon. We are delighted to be able to offer you their 2022 creation.

By and by : Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour, Philippe Jouan. Stage manager : Frank Matrullo

Production: Du Goudron et des Plumes, Cie Joe Sature / Soundtrack: Fabrice Bisson / Costumes: Anne Dussutour / Accessories: Pierre-André

Goursolas / Construction: Christian Michelle / Choreographic intervention: Marion Michelle / Photo Virginie Meigné

Support for creation: DRAC Normandie, Région Normandie, Ville de Caen, Conseil général du Calvados

Residences with co-production: Archipel, Granville / Eclat(s) de rue, Caen / Atelier 231 CNAREP, Sotteville-lès-Rouen / La HalleôGrain, Bayeux / Le

Sablier, Dives-Ifs / Epic, Bagnoles-de-l’Orne Tourisme / Théâtre Carosserie Mesnier, St Amand-Montrond / La Vache qui rue, Moirans-en-montagne

Residency : Musique En Plaine, Caen-la-mer music school

Show of 1 hour, from 8 years old.

In case of rain, the show will take place at Carré du Perche – 23, rue Ferdinand de Boyères

4 veces nada

Joe Sature y sus Happy Bones

Cuatro veces nada no es mucho, pero es algo.

Una nada de facha multiplicada por cuatro fantasiosos, eso inevitablemente da algo, pero ¿qué? Payasadas, ¡por supuesto!

Los Joe Sature se desviven por provocar la risa, sobre cualquier cosa, pero siempre

pero siempre al servicio del gran disparate, ¡y eso no es nada!

Usted descubrió esta compañía en 2021 con su espectáculo « Ouh la la » recibido en la Chapelle Montligeon. Estamos encantados de poder ofrecerle su creación de 2022.

Por y sobre : Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour, Philippe Jouan. Director de escena: Frank Matrullo

Producción: Asso Du Goudron et des Plumes, Cie Joe Sature / Banda sonora: Fabrice Bisson / Vestuario: Anne Dussutour / Accesorios: Pierre-André

Goursolas / Construcción: Christian Michelle / Intervención coreográfica: Marion Michelle / Fotografía Virginie Meigné

Apoyo a la creación: DRAC Normandie, Région Normandie, Ville de Caen, Conseil général du Calvados

Residencias con coproducción: Archipel, Granville / Eclat(s) de rue, Caen / Atelier 231 CNAREP, Sotteville-lès-Rouen / La HalleôGrain, Bayeux / Le

Sablier, Dives-Ifs / Epic, Bagnoles-de-l’Orne Tourisme / Théâtre Carosserie Mesnier, St Amand-Montrond / La Vache qui rue, Moirans-en-montagne

Residencia: Musique En Plaine, escuela de música de Caen-la-mer

Espectáculo de 1 hora, a partir de 8 años.

En caso de lluvia, el espectáculo tendrá lugar en el Carré du Perche – 23, rue Ferdinand de Boyères

4 Fois Rien

Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets (Joe Sature und seine fröhlichen Knochen)

Viermal nichts ist nicht viel, aber immerhin etwas.

Ein Nichts an Schabernack multipliziert mit vier Phantasten ergibt zwangsläufig etwas, aber was? Und wie!

Die Joe Sature legen sich mächtig ins Zeug, um alles zu provozieren, was zum Lachen anregt

immer im Dienste des großen N’importe quoi, und das ist nicht nichts!

Sie haben diese Kompanie 2021 mit ihrer Aufführung « Ouh la la » in der Kapelle Montligeon entdeckt. Wir freuen uns sehr, Ihnen ihre Kreation 2022 vorstellen zu können.

Von und durch : Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour, Philippe Jouan. Regie: Frank Matrullo

Produktion: Asso Du Goudron et des Plumes, Cie Joe Sature / Soundtrack: Fabrice Bisson / Kostüme: Anne Dussutour / Requisiten: Pierre-André Dussutour / Requisiten: Pierre-André Gours

Goursolas / Konstruktion: Christian Michelle / Choreografische Intervention: Marion Michelle / Foto Virginie Meigné

Unterstützung für die Kreation: DRAC Normandie, Region Normandie, Stadt Caen, Conseil général du Calvados

Residenzen mit Koproduktion: Archipel, Granville / Eclat(s) de rue, Caen / Atelier 231 CNAREP, Sotteville-lès-Rouen / La HalleôGrain, Bayeux / Le

Sablier, Dives-Ifs / Epic, Bagnoles-de-l’Orne Tourisme / Théâtre Carosserie Mesnier, St Amand-Montrond / La Vache qui rue, Moirans-en-montagne

Residenz: Musique En Plaine, Musikschule Caen-la-mer

Aufführung von 1 Stunde, ab 8 Jahren.

Bei Regen findet die Aufführung im Carré du Perche – 23, rue Ferdinand de Boyères statt

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme