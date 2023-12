Marché de Noël – Porte de France et Grand’Place de Montreuil Place du Général de Gaulle Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-24 . Marché de Noël 2023

Union Commerciale de Montreuil-sur-Mer

Du 15 au 24 décembre 2023

————————- Vous êtes artisan, créateur, artiste, vous souhaitez faire partie des exposants du marché de Noël de Montreuil organisé par l’Union Commerciale ?

Envoyez votre candidature soit par mail : bemm@orange.fr , soit sur la messagerie de notre page facebook ou encore sur le site : www.bemm.fr (rubrique : Marché de Noël) Il reste quelques chalets – Si vous souhaitez participer, suivez ce lien pour vous inscrire : https://bemm.fr/le-marche-de-noel/ NB : Nos premiers artisans seront présents sur le marché de Noël les 16 et 17 décembre :

– Mamy’S Créa

– Nono Crochet Inscription jusqu’au 15 octobre 2023 – Prix de la semaine : 180€ TTC .

Place du Général de Gaulle

Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

