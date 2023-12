Marché rural de Maignelay Montigny Place du Général de Gaulle Maignelay-Montigny, 24 novembre 2023, Maignelay-Montigny.

Maignelay-Montigny Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-24 08:30:00

fin : 2023-11-24 13:00:00

.

Privilégions l’achat local !

Chaque vendredi matin de 8h30 à 13h, un marché convivial est à votre disposition place du Général de Gaulle.

Vous y trouverez (en fonction de leurs disponibilités) :

– Au Bon Pain Chez Soi (farines et levures pour pains et pâtisseries)

– Fromager du Beauvaisis

– Rôtisserie Bourdon

– Maraîchers M. et Mme Moncomble de Conchy-les-Pots

– Poissonnerie de Boulogne-sur-Mer

– Primeur (fruits et légumes de saison)

– Miel

– Vêtements adultes Vais

– Sous-vêtements Dacquin

– Literie française Aubert (matelas, couettes, accessoires)

– Maroquinerie

– Rempaillage Sury

– Vêtements jeunes (pyjamas, …)

– Rémi menuiserie de Ressons

– Fleuriste A Fleur de Pot

.

Place du Général de Gaulle

Maignelay-Montigny 60420 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Communauté de communes Plateau Picard