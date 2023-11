Marché de Noël LOUDUN Place du Général de Gaulle Loudun, 16 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

place du Général de Gaulle où de nombreux exposants seront présents : artisans, associations…

Vous retrouverez des décorations, animations, expositions et déambulations..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Place du Général de Gaulle

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



place du Général de Gaulle, where numerous exhibitors will be present: craftsmen, associations…

You’ll find decorations, animations, exhibitions and walkabouts.

en la Place du Général de Gaulle encontrará numerosos expositores, entre artesanos y asociaciones.

Encontrará decoraciones, animaciones, exposiciones y paseos.

place du Général de Gaulle, wo zahlreiche Aussteller vertreten sein werden: Handwerker, Vereine…

Sie werden Dekorationen, Animationen, Ausstellungen und Umzüge vorfinden.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais