Loudunades Place du Général de Gaulle Loudun, 29 septembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Venez avec votre bonne humeur, votre esprit d’équipe pour partager ce beau moment de convivialité, de « sport » et de « culture ».

Vous participerez par équipe de 4, vous allez parcourir les rues de Loudun à la recherche des Lettres Perdues.

Cette animation est organisée avec des partenaires locaux et les commerçants de la ville. Vous découvrirez ou re-découvrirez la ville de Loudun, ses monuments, son histoire et ses commerçants tout en vous amusant.

Cet évènement se fait en partenariat avec l’ESAT de Loudun dans un esprit d’inclusion. Certains travailleurs vous attendent pour intégrer votre équipe, s’il reste une place, n’hésitez pas à nous prévenir.

Le plus : Habillez-vous au couleur de votre entreprise, déguisement, chapeau, tee-shirt…. Laissez aller votre imagination

Quelques explications sur le déroulé des Loudunades : https://youtube.com/watch?v=LLRgok-AWvo&feature=share.

Place du Général de Gaulle

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come along with your good humor and team spirit to share this great moment of conviviality, « sport » and « culture ».

Working in teams of 4, you’ll scour the streets of Loudun in search of Lost Letters.

This event is organized with local partners and shopkeepers. You’ll discover or rediscover the town of Loudun, its monuments, its history and its shopkeepers, all while having fun.

This event is organized in partnership with ESAT Loudun in a spirit of inclusion. Some workers are waiting for you to join your team, so if there’s still a place available, don’t hesitate to let us know.

Plus: Dress up in your company’s colors, with costumes, hats, T-shirts and more. Let your imagination run wild

Here’s how the Loudunades work: https://youtube.com/watch?v=LLRgok-AWvo&feature=share

Acompáñenos con su buen humor y espíritu de equipo para compartir este gran momento de convivencia, « deporte » y « cultura ».

En equipos de 4 personas, recorrerán las calles de Loudun en busca de las cartas perdidas.

Este evento está organizado con socios locales y los comerciantes de la ciudad. Descubrirán o redescubrirán la ciudad de Loudun, sus monumentos, su historia y sus comerciantes, divirtiéndose al mismo tiempo.

Este evento se organiza en colaboración con la ESAT de Loudun, con un espíritu de inclusión. Algunos trabajadores le están esperando para unirse a su equipo, así que si aún queda alguna plaza libre, no dude en comunicárnoslo.

Es más: vístete con los colores de tu empresa, disfraces, gorras, camisetas, etc. Deja volar tu imaginación

Algunas explicaciones sobre las Loudunades: https://youtube.com/watch?v=LLRgok-AWvo&feature=share

Bringen Sie gute Laune und Teamgeist mit, um diesen schönen Moment der Geselligkeit, des « Sports » und der « Kultur » zu teilen.

Sie nehmen in Viererteams teil und werden auf der Suche nach den verlorenen Briefen durch die Straßen von Loudun laufen.

Diese Animation wird mit lokalen Partnern und den Geschäftsleuten der Stadt organisiert. Sie werden die Stadt Loudun, ihre Sehenswürdigkeiten, ihre Geschichte und ihre Geschäftsleute entdecken oder wiederentdecken und dabei Spaß haben.

Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der ESAT in Loudun statt. Einige Arbeitnehmer warten auf Sie, um in Ihr Team aufgenommen zu werden. Wenn noch ein Platz frei ist, zögern Sie nicht, uns zu benachrichtigen.

Das Plus: Kleiden Sie sich in der Farbe Ihres Unternehmens, Verkleidung, Hut, T-Shirt? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf

Einige Erklärungen zum Ablauf der Loudunades: https://youtube.com/watch?v=LLRgok-AWvo&feature=share

