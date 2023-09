Visite guidée :Bassin du commerce Place du Général de Gaulle Le Havre, 11 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Minute Patrimoine- Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Un mercredi par mois à 12 h 30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

Au coeur du centre reconstruit, le bassin témoigne du premier agrandissement de la cité fondée par François 1er et de la prospérité du port au 19e siècle.

Si la marine à voile a laissé la place aux activités nautiques de loisirs, le bassin accueille également depuis 2017 l’oeuvre Impact de Stéphane Thidet.

Durée : 30 min.

Gratuit – sans réservation.

Rendez-vous : place du général de Gaulle (devant le monument aux morts), Le Havre..

2023-11-11 12:30:00 fin : 2023-11-11 . .

Place du Général de Gaulle

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Minute Patrimoine- Organized by Pays d’art et d’histoire.

One Wednesday a month at 12:30 pm, we invite you to take a 30-minute break to decipher a significant element of local heritage, and inspire you to continue your exploration with a visit or lecture a few days later.

At the heart of the rebuilt city center, the basin bears witness to the first expansion of the city founded by François 1er and the prosperity of the port in the 19th century.

While sailing has given way to nautical leisure activities, the basin has also been home to Stéphane Thidet?s Impact since 2017.

Duration: 30 min.

Free – no reservation required.

Meeting point: place du général de Gaulle (in front of the war memorial), Le Havre.

Minute Patrimoine- Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Un miércoles al mes, a las 12.30 h, le invitamos a hacer una pausa de 30 minutos para descifrar un elemento significativo del patrimonio local y animarle a continuar su exploración con una visita o una charla unos días más tarde.

En el corazón del centro urbano reconstruido, el muelle es testigo de la primera expansión de la ciudad fundada por Francisco I y de la prosperidad del puerto en el siglo XIX.

Si bien la navegación ha dado paso a las actividades náuticas de ocio, desde 2017 la dársena también alberga la obra de Stéphane Thidet Impact.

Duración: 30 min.

Gratuito – no es necesario reservar.

Punto de encuentro: place du général de Gaulle (frente al memorial de guerra), Le Havre.

Minute Patrimoine- Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

An einem Mittwoch im Monat um 12.30 Uhr treffen wir uns mit Ihnen, um in 30 Minuten ein wichtiges Element des lokalen Kulturerbes zu entschlüsseln und Sie dazu zu bringen, die Erkundung mit einem Besuch oder einer Konferenz fortzusetzen, die einige Tage später angeboten werden.

Das Bassin im Herzen des wiederaufgebauten Zentrums zeugt von der ersten Vergrößerung der von Franz I. gegründeten Stadt und vom Wohlstand des Hafens im 19.

Während die Segelschifffahrt den Freizeitaktivitäten auf dem Wasser Platz gemacht hat, beherbergt das Becken seit 2017 auch das Werk Impact von Stéphane Thidet.

Dauer: 30 Min.

Kostenlos – ohne Reservierung.

Treffpunkt: Place du Général de Gaulle (vor dem Kriegsdenkmal), Le Havre.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche