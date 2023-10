Minute patrimoine : Monument de la Victoire Place du Général de Gaulle Le Havre, 8 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Guerre et paix – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire.

Un mercredi par mois à 12 h 30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

Miraculeusement épargnée par les bombardements de 1944 et récemment inscrite au titre des Monuments historiques, l’oeuvre de Pierre-Marie Poisson commémore, depuis 1924, la mémoire des soldats morts au combat au cours des conflits du 20e s.

Rendez-vous à la place du général de Gaulle (devant le monument aux morts), Le Havre.

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min..

2023-11-08 12:30:00 fin : 2023-11-08 . .

Place du Général de Gaulle

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



War and peace – Organized by Pays d’Art et d’Histoire.

One Wednesday a month at 12:30 p.m., we invite you to join us for a 30-minute deciphering of a significant element of our local heritage, and inspire you to continue your exploration with a visit or lecture a few days later.

Miraculously spared by the bombardments of 1944 and recently listed as a Monument Historique, Pierre-Marie Poisson?s work has commemorated the memory of soldiers killed in action during the conflicts of the 20th century since 1924.

Meet at Place du Général de Gaulle (in front of the war memorial), Le Havre.

Free, no reservation required.

Duration: 30 min.

Guerra y Paz – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire.

Un miércoles al mes, a las 12.30 h, le invitamos a hacer una pausa de 30 minutos para descifrar un elemento significativo de nuestro patrimonio local, y animarle a proseguir su exploración con una visita o una charla unos días más tarde.

Milagrosamente salvada de los bombardeos de 1944 y recientemente declarada Monumento Histórico, la obra de Pierre-Marie Poisson conmemora desde 1924 la memoria de los soldados muertos en combate durante los conflictos del siglo XX.

Encuentro en la Place du Général de Gaulle (frente al memorial de guerra), Le Havre.

Gratuito, no es necesario reservar.

Duración: 30 min.

Krieg und Frieden – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire.

An einem Mittwoch im Monat um 12.30 Uhr treffen wir uns mit Ihnen, um in 30 Minuten ein bedeutendes Element des lokalen Kulturerbes zu entschlüsseln und Sie dazu zu bringen, die Erkundung mit einem Besuch oder einer Konferenz fortzusetzen, die einige Tage später angeboten werden.

Das Werk von Pierre-Marie Poisson, das wie durch ein Wunder von den Bombenangriffen 1944 verschont blieb und kürzlich in die Liste der historischen Denkmäler aufgenommen wurde, erinnert seit 1924 an die Soldaten, die in den Konflikten des 20.

Treffpunkt: Place du Général de Gaulle (vor dem Kriegsdenkmal), Le Havre.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Dauer: 30 Minuten.

