Marche des rois Place du général de Gaulle La Ferrière, dimanche 28 janvier 2024.

La Ferrière Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 13:30:00

fin : 2024-01-28

Randonnée organisée par l’association des foulées et des loisirs de La Ferrière.

Départs entre 13h30 et 14h00 pour parcours fléchés de 6 km – 12 km – 18 km

Ravito sur le parcours et galette des rois à l’arrivée avec verre de cidre

Chiens tenus en laisse acceptés

Marcheurs nordiques bienvenus

3 EUR.

Place du général de Gaulle

La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



