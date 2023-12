Dédicace BD Walt Disney sur le marché de Noël d’Isigny-sur-Mer Place du Général de Gaulle Isigny-sur-Mer, 16 décembre 2023, Isigny-sur-Mer.

Isigny-sur-Mer Calvados

Après le succès de la BD « Walter débarque en Normandie » qui raconte avec humour (et beaucoup d’anecdotes) la jeunesse de Walt Disney dans la région, le dessinateur Rémi Pielot vient dédicacer la suite, intitulée : « Walter, vers Paris et au-delà ! Entre la Normandie et l’infini. »

Rendez-vous au marché de Noël d’Isigny-sur-Mer, sur le stand de la maison de la presse Isypresse.

« Walter débarque en Normandie » et « Walter, vers Paris et au-delà ! » seront en vente directement sur le stand Isypresse..

Place du Général de Gaulle

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie



