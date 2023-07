Coupe du monde de rugby Place du Général de Gaulle Gourdon, 8 septembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Animations et démonstrations , retransmission de la cérémonie et du match France-Nouvelle Zélande.

2023-09-08 18:00:00 fin : 2023-09-08 02:00:00. EUR.

Place du Général de Gaulle

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Entertainment and demonstrations, broadcast of the ceremony and the France-New Zealand match

Entretenimiento y demostraciones, retransmisión de la ceremonia y del partido Francia-Nueva Zelanda

Animationen und Vorführungen , Übertragung der Zeremonie und des Spiels Frankreich-Neuseeland

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Gourdon