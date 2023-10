Marché de Noël place du Général de Gaulle Flavignac, 16 décembre 2023, Flavignac.

Flavignac,Haute-Vienne

Présence du Père-Noël. Commerçants et exposants sont attendus

nombreux..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

place du Général de Gaulle

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Santa Claus will be present. Traders and exhibitors are expected

many.

Papá Noel estará presente. Se esperan comerciantes y expositores

esperados.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Händler und Aussteller werden erwartet

zahlreich.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus