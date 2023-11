MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LA SAINT NICOLAS Place du Général de Gaulle Delme, 2 décembre 2023, Delme.

Delme,Moselle

Marché hebdomadaire, une vingtaine d’exposants avec des produits locaux et la venue du Saint Nicolas vers 10h.. Tout public

Samedi 2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Delme 57590 Moselle Grand Est



Weekly market, around twenty stallholders selling local produce, and the arrival of Saint Nicolas at around 10am.

Mercado semanal, con una veintena de puestos de productos locales y la llegada de San Nicolás hacia las 10 de la mañana.

Wochenmarkt, etwa 20 Aussteller mit lokalen Produkten und der Besuch des Heiligen Nikolaus gegen 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT DU PAYS SAULNOIS