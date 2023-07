Cet évènement est passé MARCHÉ HEBDOMADAIRE Place du Général de Gaulle Delme Catégories d’Évènement: Delme

Moselle MARCHÉ HEBDOMADAIRE Place du Général de Gaulle Delme, 10 janvier 2023, Delme. Delme,Moselle Marché hebdomadaire, une vingtaine d’exposants avec des produits locaux.. Tout public

Samedi 2023-01-10 09:00:00 fin : 2023-12-26 12:00:00. EUR.

Place du Général de Gaulle

Delme 57590 Moselle Grand Est



Weekly market, about twenty exhibitors with local products. Mercado semanal, una veintena de expositores con productos locales. Wochenmarkt, ca. 20 Aussteller mit lokalen Produkten. Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU PAYS SAULNOIS Détails Catégories d’Évènement: Delme, Moselle Autres Lieu Place du Général de Gaulle Adresse Place du Général de Gaulle Ville Delme Departement Moselle Lieu Ville Place du Général de Gaulle Delme

Place du Général de Gaulle Delme Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/delme/