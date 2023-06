Fête de la Musique – Crest Jazz Place du Général de Gaulle Crest, 21 juin 2023, Crest.

Crest,Drôme

À l’occasion de la fête de la musique, Crest Jazz vous propose des concerts de l’École de la voix avec des solistes issus des formations professionnelles, les chorales Suricates et Gnou, mais aussi Bad & Zel Duo et Ramen Trio :.

2023-06-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

Place du Général de Gaulle

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the Fête de la Musique, Crest Jazz presents concerts by the École de la voix, featuring soloists from professional ensembles, the Suricates and Gnou choirs, as well as the Bad & Zel Duo and Ramen Trio:

Con motivo del festival de música, Crest Jazz propone conciertos de la Escuela de la voz con solistas de formaciones profesionales, los coros Suricates y Gnou, pero también Bad & Zel Duo y Ramen Trio :

Anlässlich des Musikfestes bietet Ihnen Crest Jazz Konzerte der École de la voix mit Solisten aus der professionellen Ausbildung, den Chören Suricates und Gnou, aber auch Bad & Zel Duo und Ramen Trio :

