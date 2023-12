Festival « La Semaine Acadienne » : 19e édition Place du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer, 4 décembre 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Du 7 au 15 août 2024, les Acadiens seront de retour à Courseulles-sur-Mer et sur la côte de Nacre à l’occasion de la 19e édition du festival « la semaine acadienne ». Créée pour rendre hommage aux soldats acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur la zone de Juno Beach, et célébrer la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, le festival accordera une place particulièrement importante à la commémoration du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie avec :

– 4 cérémonies en hommage aux soldats acadiens à Carpiquet, Bernières-sur-Mer, Authie, Courseulles-sur-Mer

– Une cérémonie de nuit au cimetière militaire canadien de Bény-sur-mer / Reviers durant laquelle des bougies seront déposées sur les tombes des 61 soldats acadiens qui y reposent

– Une cérémonie en hommage à la brigade Piron le 8 août 2024 à Courseulles-sur-Mer, soit 80 ans jour pour jour après leur arrivée sur cette plage

– Une exposition en plein air, à Courseulles sur mer, de 75 témoignages de témoins du débarquement à Juno Beach et de la libération de Carpiquet

– Une exposition « Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat acadien » , présentée sur la jetée de Courseulles-sur-Mer

– Un concert exceptionnel « La Libération autour de la guitare », conçu pour le festival « la semaine acadienne » par Jean Félix Lalanne, qui réunira pour cette unique représentation 12 très grands guitaristes sur scène, dont Michael Jones dont le père débarqua le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie

– Un spectacle de danse, « Devoir de mémoire », créé par Caroline Lemaitre, sur le 80e anniversaire du Débarquement

– Le filet des vœux pour la Paix : le public sera invité à écrire des messages de paix qui seront accrochés sur un filet de pêche

– Une journée thématique sur « La vie au moment du Débarquement » comprenant :

* Un rassemblement et un défilé de véhicules des années 40

* Une démonstration de danses des années 40

* La fanfare Overlord qui interprètera des musiques des années 40

– Un grand « concert pour la Paix » avec la participation de tous les artistes acadiens

– Des démonstrations de claquettes sur des musiques des années 40, de la Libération

– Une randonnée pédestre historique, « L’acadienne », sur les traces des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick, commentée par des guides canadiens du Centre Juno Beach. Départ Saint-Aubin-sur-Mer, arrivée au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer

– Une conférence de Patrick Leborgne sur des objets de la période de la seconde guerre mondiale intitulée « ces objets ont une histoire ».

– Un festival de documentaires sur le Canada et la Bataille de Normandie

– Une messe dédiée aux Acadiens et aux soldats qui participèrent à la bataille de Normandie

Au niveau artistique, nous aurons le plaisir d’accueillir, la grande chanteuse Diane Tell (Québec), Cédric Watson (Louisiane) et Cocodrile Gombo, le groupe Moyenne Rig (Nouveau-Brunswick), La famille Gallant (Ile-du-Prince-Edouard), Pierre Gallant (Ile-du-Prince-Edouard), les chanteurs lyriques Bruno et Aurélie Cormier (Nouvelle-Ecosse), les danseuses de la troupe « Bogeste » (Nouveau-Brunswick), Betty Ann Cormier et Roland (Nouvelle-Ecosse), un concert de « la jeunesse acadienne », Terry Bradford et Sussie Arvesen, la représentation théâtrale « Les conquérants ».

Sans oublier, le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens, le grand tintamarre sur la digue de Courseulles

Par ailleurs, en amont du festival, en juin 2024, l’exposition « Ils ont vu le débarquement à Juno Beach et la libération de Carpiquet » sera présentée dans son intégralité dans la Maison des Canadiens à Bernières-sur-Mer. Une version imprimée sur des panneaux plastifiés sera également présentée en extérieurs, de la manière suivante :

• Les témoignages des Saint-Aubinais à Saint Aubin

• Les témoignages des Douvrais à Douvres-la-Délivrande

• Les témoignages des Courseullais à Courseulles

• Les témoignages des Carpions à Carpiquet.

Vendredi 2024-08-07 10:00:00 fin : 2024-08-15 23:00:00. .

Place du Général de Gaulle

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



Del 7 al 15 de agosto de 2024, los acadianos volverán a Courseulles-sur-Mer y a la Côte de Nacre con motivo de la 19ª edición del festival « la semaine acadienne ». Creado para rendir homenaje a los soldados acadios que desembarcaron en Juno Beach el 6 de junio de 1944 y para celebrar la vitalidad de la Acadia actual, el festival hará especial hincapié en la conmemoración del 80 aniversario del Día D y de la Batalla de Normandía, con :

– 4 ceremonias de homenaje a los soldados acadios en Carpiquet, Bernières-sur-Mer, Authie y Courseulles-sur-Mer

– Una ceremonia nocturna en el cementerio de guerra canadiense de Bény-sur-mer / Reviers, durante la cual se colocarán velas en las tumbas de los 61 soldados acadios allí enterrados

– Ceremonia de homenaje a la Brigada de Piron el 8 de agosto de 2024 en Courseulles-sur-Mer, 80 años después de su llegada a la playa

– Exposición al aire libre en Courseulles-sur-Mer con 75 testimonios del desembarco en Juno Beach y de la liberación de Carpiquet

– Una exposición titulada « Alphonse Noel, itinerario de un soldado acadio presentada en el muelle de Courseulles-sur-Mer

– Un concierto excepcional, « La Libération autour de la guitare » (La Liberación a través de la guitarra), ideado para el festival « La Semaine Acadienne » por Jean Félix Lalanne, que reúne en el escenario a 12 grandes guitarristas para este espectáculo único, entre ellos Michael Jones, cuyo padre desembarcó en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944

– Un espectáculo de danza, « Devoir de mémoire », creado por Caroline Lemaitre, con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía

– La red de los deseos de paz: se invitará al público a escribir mensajes de paz que se colgarán en una red de pesca

– Una jornada temática sobre « La vida en el Día D », que incluirá :

* Una concentración y desfile de vehículos de los años 40

* Una demostración de bailes de los años 40

* La banda de música Overlord tocará música de los años 40

– Un gran « Concierto por la Paz » con la participación de todos los artistas acadianos

– Demostraciones de claqué con música de los años 40 y de la Liberación

– Un paseo histórico, « L’acadienne », tras las huellas de los soldados acadianos del Regimiento de la Costa Norte de Nuevo Brunswick, comentado por guías canadienses del Centro de Juno Beach. Salida de Saint-Aubin-sur-Mer, llegada al Centro Juno Beach de Courseulles-sur-Mer

– Conferencia de Patrick Leborgne sobre los objetos de la Segunda Guerra Mundial titulada « Estos objetos tienen una historia ».

– Un festival de documentales sobre Canadá y la batalla de Normandía

– Una misa dedicada a los acadianos y a los soldados que participaron en la Batalla de Normandía

En el plano artístico, tendremos el placer de recibir a la gran cantante Diane Tell (Quebec), Cédric Watson (Luisiana) y Cocodrile Gombo, el grupo Moyenne Rig (Nuevo Brunswick), la familia Gallant (Isla del Príncipe Eduardo), Pierre Gallant (Isla del Príncipe Eduardo), los cantantes líricos Bruno y Aurélie Cormier (Nueva Escocia), los bailarines de la compañía « Bogeste » (Nuevo Brunswick), Betty Ann Cormier y Roland (Nueva Escocia), el concierto de « la jeunesse acadienne », Terry Bradford y Sussie Arvesen, y la representación teatral « Les conquérants ».

Sin olvidar, el 15 de agosto, Día Nacional Acadiano, el gran tintamarre en el dique de Courseulles

En vísperas del festival, en junio de 2024, la exposición « Vieron el desembarco en Juno Beach y la liberación de Carpiquet » se presentará íntegramente en la Maison des Canadiens de Bernières-sur-Mer. También se presentará al aire libre una versión impresa en paneles de plástico:

? testimonios de los Saint-Aubinais en Saint Aubin

? testimonios de los habitantes de Douvrais en Douvres-la-Délivrande

testimonios de Courseullais en Courseulles

testimonios de Carpions en Carpiquet

Vom 7. bis 15. August 2024 werden die Akadier anlässlich der 19. Ausgabe des Festivals « la semaine acadienne » nach Courseulles-sur-Mer und an die Côte de Nacre zurückkehren. Das Festival, das ins Leben gerufen wurde, um die akadischen Soldaten zu ehren, die am 6. Juni 1944 am Juno Beach landeten, und die Vitalität des heutigen Akadiens zu feiern, wird dem Gedenken an den 80. Jahrestag der Landung und der Schlacht in der Normandie einen besonders wichtigen Platz einräumen mit :

– 4 Zeremonien zu Ehren der akadischen Soldaten in Carpiquet, Bernières-sur-Mer, Authie und Courseulles-sur-Mer

– Eine nächtliche Zeremonie auf dem kanadischen Soldatenfriedhof von Bény-sur-mer / Reviers, bei der Kerzen auf den Gräbern der 61 dort ruhenden akadischen Soldaten niedergelegt werden

– Eine Zeremonie zu Ehren der Brigade Piron am 8. August 2024 in Courseulles-sur-Mer, auf den Tag genau 80 Jahre nach ihrer Ankunft an diesem Strand

– Eine Freiluftausstellung in Courseulles-sur-Mer mit 75 Berichten von Zeitzeugen über die Landung am Juno Beach und die Befreiung von Carpiquet

– Eine Ausstellung « Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat acadien » , die auf dem Pier von Courseulles-sur-Mer gezeigt wird

– Ein außergewöhnliches Konzert « La Libération autour de la guitare », das von Jean Félix Lalanne für das Festival « la semaine acadienne » konzipiert wurde und für diese einmalige Aufführung 12 sehr berühmte Gitarristen auf der Bühne versammelt, darunter Michael Jones, dessen Vater am 6. Juni 1944 an den Stränden der Normandie landete

– Eine Tanzaufführung, « Devoir de mémoire », kreiert von Caroline Lemaitre, zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten

– Das Netz der Friedenswünsche: Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, Friedensbotschaften zu schreiben, die an einem Fischernetz aufgehängt werden

– Ein Thementag zum Thema « Das Leben zur Zeit der Landung » mit :

* Ein Treffen und eine Parade von Fahrzeugen aus den 40er Jahren

* Eine Vorführung von Tänzen aus den 40er Jahren

* Die Blaskapelle Overlord, die Musik aus den 40er Jahren spielen wird

– Ein großes « Konzert für den Frieden », an dem alle akadischen Künstler teilnehmen

– Stepptanzvorführungen zu Musik aus den 40er Jahren und der Befreiung

– Eine historische Wanderung, « L’acadienne », auf den Spuren der akadischen Soldaten des North Shore Regiment aus New Brunswick, die von kanadischen Führern des Juno Beach Centre kommentiert wird. Start in Saint-Aubin-sur-Mer, Ankunft am Centre Juno Beach in Courseulles-sur-Mer

– Ein Vortrag von Patrick Leborgne über Gegenstände aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit dem Titel « Diese Gegenstände haben eine Geschichte ».

– Ein Festival mit Dokumentarfilmen über Kanada und die Schlacht um die Normandie

– Eine Messe, die den Akadiern und den Soldaten, die an der Schlacht um die Normandie teilnahmen, gewidmet ist

Auf künstlerischer Ebene werden wir die große Sängerin Diane Tell (Québec), Cedric Watson (Louisiana) und Cocodrile Gombo, die Gruppe Moyenne Rig (New Brunswick), La famille Gallant (Prince Edward Island), Pierre Gallant (Prince Edward Island) begrüßen dürfen, die lyrischen Sänger Bruno und Aurélie Cormier (Neuschottland), die Tänzerinnen der Gruppe « Bogeste » (New Brunswick), Betty Ann Cormier und Roland (Neuschottland), ein Konzert von « la jeunesse acadienne », Terry Bradford und Sussie Arvesen, die Theateraufführung « Les conquérants » (Die Eroberer).

Und nicht zu vergessen, am 15. August, dem Nationalfeiertag der Akadier, das große Tintamarre auf dem Deich von Courseulles

Außerdem wird im Vorfeld des Festivals im Juni 2024 die Ausstellung « Ils ont vu le débarquement à Juno Beach et la libération de Carpiquet » in ihrer Gesamtheit in der Maison des Canadiens in Bernières-sur-Mer zu sehen sein. Eine auf plastifizierten Tafeln gedruckte Version wird auch im Außenbereich wie folgt gezeigt:

? die Zeugnisse der Saint-Aubinais in Saint Aubin

? die Zeugnisse der Douvrais in Douvres-la-Délivrande

? die Zeugnisse der Courseullais in Courseulles

? die Aussagen der Carpions in Carpiquet

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Isigny-Omaha