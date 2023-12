Francis Huster lit Prosper Mérimée Place du Général de Gaulle Compiègne, 15 mars 2024, Compiègne.

Nous aurons le privilège de recevoir le samedi 15 mars à 20h Francis Huster, qui prêtera son talent au service d’une sélection de textes de Prosper Mérimée..

Acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste, ancien sociétaire de la Comédie française, Francis Huster a cotoyé les plus grands metteurs en scène au théâtre (Jean-Louis Barrault, Jérôme Savary, ou Robert Hossein) et a été dirigé au cinéma par Claude Lelouch, Nina Companeez, ou encore Andrzej Żuławski.

Fin connaisseur de la littérature française, il révèlera l’esprit de Prosper Mérimée sous un nouvel éclairage.

Cette soirée exceptionnelle s’inscrit dans le cadre du Festival Paroles.

Attention, le nombre de places est limité. Pensez à réserver rapidement !

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



