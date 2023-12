Colloque : Mérimé et la sociabilité Place du Général de Gaulle Compiègne, 7 mars 2024, Compiègne.

Compiègne Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 09:30:00

fin : 2024-03-07

Sous la direction d’Antonia Fonyi, chercheuse associée au CNRS, présidente de la société Mérimée.

Célébré comme auteur de nouvelles qui sont des modèles du genre et comme sauveur d’innombrables monuments historiques, Mérimée était aussi un homme public et un homme du monde, fort répandu dans la société. Cet aspect de son existence et de ses activités, effleuré seulement dans les biographies, sera le sujet du colloque Mérimée et la sociabilité.

Des approches diverses, par des historiens, historiens d’art, archéologues, littéraires, éclaireront un parcours commencé par un jeune salonnier et terminé par un grand malade qui, en proie à une crise d’asthme lors d’une visite, craignait de commettre « l’indiscrétion de mourir chez quelqu’un [qu’il ne connaissait pas] assez intimement pour prendre cette liberté.

Sur réservation sur leur plateforme : https://affluences.com/rmn-gp/chateau-de-compiegne/reservation

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



