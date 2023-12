Visiteur en herbe : À votre plume ! Place du Général de Gaulle Compiègne, 3 janvier 2024, Compiègne.

Compiègne

À l’occasion des vacances scolaires, découvre les collections du château et réalise une création originale !.

Prosper Mérimée est en grande partie connu pour ses écrits : romans et pièces de théâtre. Lors de la visite de l’exposition, vous serez amené à découvrir les écrits présentés. Puis, lors de l’atelier, ce sera à vous d’endosser le rôle d’écrivain et à vous exercer à la calligraphie.

À partir de 7 ans

Groupe limité à 15 enfants

Place du Général de Gaulle

60200 Compiègne



